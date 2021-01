Sassuolo-Genoa domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutto pronto per Sassuolo-Genoa. La partita della sedicesima giornata di Serie A si giocherà alle 15:00 di mercoledì 6 gennaio nella cornice del Mapei Stadium. Per la squadra di De Zerbi, è tempo di riscatto dopo la brutta prova contro l’Atalanta. Per il Genoa di Ballardini c’è l’occasione per dare continuità alla recente e buona striscia di risultati. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutto pronto per. La partita della sedicesima giornata diA si giocherà alle 15:00 di mercoledì 6 gennaio nella cornice del Mapei Stadium. Per la squadra di De Zerbi, è tempo di riscatto dopo la brutta prova contro l’Atalanta. Per ildi Ballardini c’è l’occasione per dare continuità alla recente e buona striscia di risultati. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e insu Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - MatteoPedrosi : Prime mosse #Toro: per l'attacco piacciono ???? #Kouamé (c'è anche il Genoa) e ???? #Defrel (richiesta Sassuolo alta).… - Fantacalcio : Sassuolo-Genoa, probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Sassuolo-Genoa, i precedenti: dieci gol subiti nelle ultime due sfide - charliemchouse : Sassuolo-Genoa, i precedenti: dieci gol subiti nelle ultime due sfide -