Paola Cortellesi make up da paura: l'incredibile trasformazione (Di martedì 5 gennaio 2021) Paola Cortellesi make up da paura, la bravissima attrice si è trasformata per il film che andrà in onda questa sera su Rai Uno: di cosa si tratta? Questa sera andrà in onda su Rai Uno il film dal titolo La befana vien di notte con l'attrice romana che presta il suo volto per il personaggio che la mattina è una semplice insegnante di italiano e la sera si trasforma nella befana. La pellicola è uscita nelle sale il 27 Dicembre del 2018, il proseguo racconta il riscatto di Mister Johnny che dopo essere stato traumatizzato da piccolo, decide di rapire la donna per vendicarsi. Al rapimento assistono anche sei alunni della scuola che scoprono il suo segreto. Detto questo, per diventare la Befana, l'attrice romana che nella sua carriera ha fatto ruoli molto diversi si è dovuta sottoporre ad ore di trucco:

