Napoli | due guardie giurate aggredite e rapinate all’ospedale Pellegrini

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un’altra aggressione si è consumata in pieno centro anella serata di ieri. Dueal nosocomio della Pignasecca. Sono da poco passate le 20 quando all’ Ospedalediduesono state primae poidelle proprie pistole di ordinanza da due uomini coperti con il passamontagna che armi in pugno hanno preteso e rapinato le. Sull’ episodio è intervenuto il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader associazioneparticolari. “Basta con la macelleria sociale delle– ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Fermati dalla Polizia i 5 presunti aggressori. Sarebbero tutti giovanissimi. - patriziagatto3 : RT @RaiNews: Nella notte chiuso il cerchio sulla rapina dello scooter a un rider avvenuta a Napoli nella notte tra il primo e il 2 gennaio.… - CalcioNapoli24 : - RaiNews : Nella notte chiuso il cerchio sulla rapina dello scooter a un rider avvenuta a Napoli nella notte tra il primo e il… - Noovyis : (Rider aggredito a Napoli: 4 minorenni e due ventenni fermati. Sono accusati di rapina aggravata in concorso) Play… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli due

Lo storico tifoso Adelmo Angeloni lancia un appello alla società: "Per sperare di restare in Serie A è necessario che lo Spezia acquisti almeno quattro giocatori di qualità, in primis due esterni d ..La licenza comunitaria continuerà ad essere utilizzata dalle imprese di settore delle due parti, per effettuare viaggi da/per il Regno Unito.