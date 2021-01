MotoGP, Valentino Rossi: “Yamaha deve intervenire a livello di motore, ci attende una sfida durissima nel 2021” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Mondiale di MotoGP 2021 racchiuderà in sé numerosi spunti di interesse. Tra questi, senza ombra di dubbio, l’approdo di Valentino Rossi al team Yamaha Petronas. Il “Dottore”, infatti, dopo una lunga carriera nella squadra ufficiale, passa al team satellite, ma sempre con una M1 tra le mani. Una moto che nelle ultime annate ha messo in luce diverse problematiche, su tutte il comportamento del motore. Per il pilota di Tavullia, come spiega a Crash.net, il punto più importante sarà migliorare le prestazioni del propulsore nonostante il congelamento della sua maggior parte delle componenti, come stabilisce il regolamento post-Covid-19. “Sappiamo bene che non si potrà stravolgere quello che abbiamo tra le mani, ma non deve essere una scusa – esordisce il classe 1979 – ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Mondiale diracchiuderà in sé numerosi spunti di interesse. Tra questi, senza ombra di dubbio, l’approdo dial teamPetronas. Il “Dottore”, infatti, dopo una lunga carriera nella squadra ufficiale, passa al team satellite, ma sempre con una M1 tra le mani. Una moto che nelle ultime annate ha messo in luce diverse problematiche, su tutte il comportamento del. Per il pilota di Tavullia, come spiega a Crash.net, il punto più importante sarà migliorare le prestazioni del propulsore nonostante il congelamento della sua maggior parte delle componenti, come stabilisce il regolamento post-Covid-19. “Sappiamo bene che non si potrà stravolgere quello che abbiamo tra le mani, ma nonessere una scusa – esordisce il classe 1979 – ...

