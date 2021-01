MIS-C | la sindrome post virus dei bambini al Santobono

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Una bambina di 5 anni è stata salvata all’ospedale pediatricodi Napoli dopo aver sviluppato una MIS-C (infiammatoria multisistemica correlata al Covid). Viene salvata, come ha raccontato il medico Vincenzo Tipo su Facebook, grazie a una terapia sperimentale off label: Oggi vi racconto una storia a lieto fine… una storia consumatasi tra le mura del mio ospedale… è la storia di Luisa ( nome di fantasia) una bellissima bambina di 5 anni che 5-6 settimane fa ha incontrato il Covid… insieme alla sua famiglia, ma è stata assolutamente asintomatica e si è negativizzata in breve tempo. Torna a giocare… è felice … quando, dopo circa 3 settimane, compare febbre altissima, dolori muscolari, cefalea, congiuntivite e un violento dolore addominale. Viene portata di corsa in un ospedale della sua area di residenza…. diagnosi peritonite…. subito ...