L’ennesimo bluff del toscano, ma tanti gli credono. Renzi non ha carte in mano. Dargli credito però fa comodo a molti. In caso di voto l’ex premier chiuderebbe con la politica (Di martedì 5 gennaio 2021) Iniziamo con una fragorosa risata: “Italia Viva non cerca poltrone, ministeri e sottosegretari”. Frase pronunciata ancora una volta ieri da Matteo Renzi che si commenta da sola. l’ex premier da quando sta appoggiando il governo giallorosso non ha fatto altro che chiedere spazi di potere, sia nei ministeri che nel sottobosco politico. Quindi l’ennesima finta crisi inscenata in queste ore non può che essere letta nei termini di un clamoroso bluff a cui solo alcune anime belle possono credere. Renzi non ha niente in mano e avrebbe tutto da perdere dal ritorno al voto, con il suo minuscolo partitino accreditato di qualche punto percentuale. Perciò questa volta ha detto bene Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Chi crede che Renzi faccia sul serio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Iniziamo con una fragorosa risata: “Italia Viva non cerca poltrone, ministeri e sottosegretari”. Frase pronunciata ancora una volta ieri da Matteoche si commenta da sola.da quando sta appoggiando il governo giallorosso non ha fatto altro che chiedere spazi di potere, sia nei ministeri che nel sottobosco politico. Quindi l’ennesima finta crisi inscenata in queste ore non può che essere letta nei termini di un clamorosoa cui solo alcune anime belle possono credere.non ha niente ine avrebbe tutto da perdere dal ritorno al, con il suo minuscolo partitino accreditato di qualche punto percentuale. Perciò questa volta ha detto bene Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Chi crede chefaccia sul serio ...

Noovyis : (L’ennesimo bluff del toscano, ma tanti gli credono. Renzi non ha carte in mano. Dargli credito però fa comodo a mo… - Ramnes13 : @CarloCalenda Quindi era l’ennesimo bluff? Oppure Conte ha ceduto su tutto? Vedremo a breve. - andrimail1 : @HarveyDrapers @MarcoMaleSempre @AlexTebi bene allora ascolta e capisci che e' l'ennesimo bluff della stampa mondia… - ItaloBalbo11 : @jacopo_iacoboni Jacoboni se l'ennesimo bluff di Renzi fosse l'ultimo,un Conte ter è fuori discussione. E' pronta u… - Marco_dreams : @faberpiredda Sarà, ma secondo me è l’ennesimo bluff di questo governo: non scalfisce l’evasione, non aiuta chi ve… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ennesimo bluff COSA SARÁ / EMERGENZA AGRICOLTURA - Parla la ministra Teresa Bellanova: No ai disoccupati generici, il lavoro nei campi non si improvvisa www.ilsudonline.it