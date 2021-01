La stanchezza da Covid fa aumentare le multe. Italiani più indisciplinati

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) In questi giorni di lockdown natalizio, tutti noi al mattino ci siamo posti due domande: Zona rossa-zona arancione, cosa posso fare? Preso atto che i divieti non sono sempre chiari, devo interpretarli e quindi quale è la probabilità di venire sanzionato se sgarro? Questa seconda domanda chiama in causa la volontà delle autorità nel far rispettare le misure adottate per contenere la pandemia. Su questo blog ho messo in evidenza come nei mesi estivi il Governo avesse di fatto abbassato la guardia sul fronte dei controlli con particolare riferimento a quelli sugli esercizi commerciali e sulle attività economiche. Negli ultimi due mesi le cose sono cambiate con un irrigidimento dei controlli e un aumento delle sanzioni (dati rilasciati dal Ministero degli Interni). Il Governo ha chiaramente inasprito i controlli. Se valutiamo il numero di controlli sulle persone e ...