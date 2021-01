Juventus | Dybala non è incedibile | possibile uno scambio con un top club inglese

(Di martedì 5 gennaio 2021) Da sei stagioni il binomio è stato indissolubile. Paulosi è affermato al grande pubblico internazionale grazie allache ha puntato su di lui. Ma al tempo stesso anche i bianconeri devono molto al fantasista argentino, con cui hanno vinto sei scudetti, tre Coppe Italia e sfiorato la vittoria finale in Champions League nel 2017. Tuttavia ora il legame potrebbe rompersi, favorendo un clamoroso divorzio.caption id="attachment 1047013" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionIDEASecondo quanto riportato da Tuttosport, infatti,non ha ancora rinnovato e, in caso di mancato accordo, lapotrebbe decidere di metterlo sul mercato. Anzi, lo inserirebbe in un clamorosocon il Manchester United. L'obiettivo sarebbe quello di riavere a ...

La Juventus sta cercando una quarta punta che possa completare il reparto composto, per ora, da Morata, Ronaldo e Dybala. Giroud è in scadenza di contratto ma i Blues non lo lasciano a zero, se la Juv ...Calciomercato Juventus, spunta un'indiscrezione clamorosa: i bianconeri potrebbero mettere in piedi uno scambio tra campioni ...