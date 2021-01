**Governo: Sandra Lonardo a Renzi, 'io 'lady' Mastella? Lui né sir né gentleman'** (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Con ironia maschilista, ai limiti del sarcasmo sessista, il senatore Renzi mi chiama 'lady', innescando, poi, nei miei riguardi, una inutile e sgradevole polemica politica. Ritengo che, ognuno di noi, debba essere, oggi, responsabile, a prescindere dal ruolo di maggioranza o di opposizione". Così la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo. "Lo esige il dovere verso i nostri concittadini. Io mi sento responsabile per me, e solo per me, e lo faccio senza chiedere nulla a nessuno, e senza aver avuto indicazioni da nessuno. Dicesse lui, invece, al Paese, che non chiederà nessuna carica ministeriale per sé o cambi di Dicastero più pesanti per i suoi amici; che la crisi al buio l'ha aperta per nobili ragioni, e non per tornaconto". "Non comprendo questo tentativo di stalkeraggio nei miei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Con ironia maschilista, ai limiti del sarcasmo sessista, il senatoremi chiama '', innescando, poi, nei miei riguardi, una inutile e sgradevole polemica politica. Ritengo che, ognuno di noi, debba essere, oggi, responsabile, a prescindere dal ruolo di maggioranza o di opposizione". Così la senatrice del Gruppo Misto,. "Lo esige il dovere verso i nostri concittadini. Io mi sento responsabile per me, e solo per me, e lo faccio senza chiedere nulla a nessuno, e senza aver avuto indicazioni da nessuno. Dicesse lui, invece, al Paese, che non chiederà nessuna carica ministeriale per sé o cambi di Dicastero più pesanti per i suoi amici; che la crisi al buio l'ha aperta per nobili ragioni, e non per tornaconto". "Non comprendo questo tentativo di stalkeraggio nei miei ...

sandra_03_ : RT @DavideGiac: Siamo in stato d'emergenza da un anno e ancora si discute su cosa compete a governo e cosa a regioni. Con la scuola rimasta… - i7185 : @Sandra_Savino Fino a che non avremo una legge elettorale che permette di non cambiare Governo ogni 1,5 anni non sa… - MaurizioTorchi2 : RT @Adri19510: UNA NULLITÀ COME LUI CHE PRENDE PER I FONDELLI NON SOLO IL GOVERNO , MA IL POPOLO ITALIANO !!!!!! Renzi allo scoperto: non s… - Rossana86448038 : Renzi allo scoperto: non si andrà al voto. E svela il flop dei responsabili: l'unica che ha detto sì a Conte... - manu_etoile : RT @Adri19510: UNA NULLITÀ COME LUI CHE PRENDE PER I FONDELLI NON SOLO IL GOVERNO , MA IL POPOLO ITALIANO !!!!!! Renzi allo scoperto: non s… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Sandra **Governo: Sandra Lonardo a Renzi, 'io 'lady' Mastella? Lui né sir né gentleman'** Il Tempo Scuola, Mastella rilancia: “Il tempo perso si recuperi in estate”

Benevento – “Non stiamo giocando con i ragazzi. C’è un’emergenza pandemica da considerare. Bisogna garantire la salute dei nostri giovani“. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine dell’i ...

Coronavirus, Burioni contro Zampa: botta e risposta su Twitter

Duro attacco di Roberto Burioni a Sandra Zampa. Il virologo, con un tweet poi eliminato, ha criticato le dichiarazioni della sottosegretaria alla Salute che ...

Benevento – “Non stiamo giocando con i ragazzi. C’è un’emergenza pandemica da considerare. Bisogna garantire la salute dei nostri giovani“. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine dell’i ...Duro attacco di Roberto Burioni a Sandra Zampa. Il virologo, con un tweet poi eliminato, ha criticato le dichiarazioni della sottosegretaria alla Salute che ...