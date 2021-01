Giochi gratis PS Plus di Gennaio 2021 disponibili da oggi | chi arriva e chi va via

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il primo martedì del mese èto, e questo per i videogiocatori si traduce in una sola cosa: nuoviPS. La raccolta della Instant Game Collection del servizio in abbonamento targato Sony ha fissato ormai da tempo questo appuntamento con i propri utenti. E ogni mese diversi sono i titoli che vanno a rinfrescare l’offerta ludica, con spunti decisamente interessanti. PerPSsi sono messi d’impegno per offrire esperienze videogiocose all’altezza delle aspettative. Gli addetti ai lavori hanno infatti attinto a produzioni di primissimo rilievo per arricchire il “palinsesto”.PS, si parte per grandi ...