Elisabetta Gregoraci in bikini su Instagram: “Sei pazzesca” (Di martedì 5 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci vola a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco che si trova lì col padre Flavio Briatore e lascia tutti senza fiato condividendo sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sorridente in bikini, baciata dal sole. Elisabetta Gregoraci dà quindi forfait al GF Vip, dopo la sua partecipazione a capodanno con un abito d’oro da mille e una notte, per stare vicino al figlio. Ma non dimentica i suoi fan che delizia con un selfie in spiaggia, naturalmente pubblicato su Instagram. Nello scatto la bella Elisabetta si mostra con un bikini di tendenza, dalle culotte a vita alta, già sfoggiate quest’estate da Caterina Balivo, che ne esaltano la pancia piatta e gli addominali d’acciaio. Come la ... Leggi su dilei (Di martedì 5 gennaio 2021)vola a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco che si trova lì col padre Flavio Briatore e lascia tutti senza fiato condividendo sul suo profilouna foto che la ritrae sorridente in, baciata dal sole.dà quindi forfait al GF Vip, dopo la sua partecipazione a capodanno con un abito d’oro da mille e una notte, per stare vicino al figlio. Ma non dimentica i suoi fan che delizia con un selfie in spiaggia, naturalmente pubblicato su. Nello scatto la bellasi mostra con undi tendenza, dalle culotte a vita alta, già sfoggiate quest’estate da Caterina Balivo, che ne esaltano la pancia piatta e gli addominali d’acciaio. Come la ...

