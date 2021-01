Ditate sui vetri? Ecco l’ingrediente miracoloso che si trova in tutte le cucine

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 5 gennaio 2021) Perle casalinghe disperate (e non) non è sempre così immediato e semplice mantenere la propria abitazione completamente pulita e far risplendere il dolce focolare. In particolare, ci sono alcune superfici piuttosto insidiose che danno del filo da torcere anche alla donna di casa più esperta. Avete presente, a tal proposito, quei maledetti aloni suiche non spariscono nemmeno dopo un centinaio di passate? Così, spesso e volentieri, il caro e vecchio olio di gomito può non essere sufficiente per far brillare le vetrate. Come se non bastasse, non è nemmeno così facile nascondere un vetro sporco, poiché la luce fa inesorabilmente risaltare le imperfezioni. Tuttavia, non disperate, esiste un rimedio che potrebbe proprio fare al caso vostro. Forse non ci avreste mai pensato, ma la soluzione è alla portata di tutti e sotto ai vostri ...