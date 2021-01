Covid-19, altro decreto altro scontro nel governo: spostata all’11, l’apertura delle scuole (Di martedì 5 gennaio 2021) C'è stato scontro sulla riapertura delle scuole nel Consiglio dei ministri terminato in tarda serata di ieri. Il ministro della Cultura Dario Franceschini a nome del Pd ha chiesto di non aprire le scuole prima del 15 e ha posto un tema politico, secondo fonti di governo. Per le ministre Iv la richiesta di rinvio è il segno di un "caos inaccettabile", che segnala il fallimento del processo di riapertura delle scuole. Quello che manca per l'ennesima volta, avrebbero detto le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti secondo le fonti, è "un'azione di governo del processo organizzativo e di concertazione con le regioni. Non si doveva arrivare a questo punto, quando lo abbiamo detto da mesi che le scuole avrebbero riaperto a gennaio. A ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 gennaio 2021) C'è statosulla riaperturanel Consiglio dei ministri terminato in tarda serata di ieri. Il ministro della Cultura Dario Franceschini a nome del Pd ha chiesto di non aprire leprima del 15 e ha posto un tema politico, secondo fonti di. Per le ministre Iv la richiesta di rinvio è il segno di un "caos inaccettabile", che segnala il fallimento del processo di riapertura. Quello che manca per l'ennesima volta, avrebbero detto le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti secondo le fonti, è "un'azione didel processo organizzativo e di concertazione con le regioni. Non si doveva arrivare a questo punto, quando lo abbiamo detto da mesi che leavrebbero riaperto a gennaio. A ...

