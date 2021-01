Christian De Sica i suoi 70 anni sul set ‘sono diventato il numero uno’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 5 gennaio 2021) E’ nato il 5 gennaio del 1951,Decompie 70e gli piace ricordare che il giorno della sua nascita il padre stava girando una delle scene più importanti del cinema italiano, quella finale di Miracolo a Milano: “Sono nato nel giorno in cui papà in piazza Duomo girava la scena finale di Miracolo a Milano, i poveri che volano in cielo sulle scope. Era il 5 gennaio 1951”. Agli inizi non è stato facile intraprendere la carriera di attore, proprio perché si accompagnava ad un cognome così ingombrante. “Il figlio dell’attore in Italia non è amato, ho dovuto fare una trafila dura e stupida. Ma nel mio genere sonoiluno”. CosìDesi confessa a ‘Repubblica’ in un’intervista in occasione dei70 ...