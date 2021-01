Christian De Sica compie 70 anni

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roberta Damiata Con oltre 100 film all'attivo e 50passati a calcare il palcoscenico, ha saputo far ridere generazioni di Italiani diventando una delle icone del nostro Paese Settantama non sentirli.De, figlio del grande Vittorio, è sicuramente uno degli attori più amati che con i suoi cinepanettoni è stato capace di far sorridere - ma anche riflettere - intere generazioni sui costumi di un’Italia che anno dopo anno ha cambiato volto. Persino quest’anno, in uno dei periodi più bui della nostra esistenza, con "In vacanza su Marte" - girato insieme all’inseparabile Massimo Boldi con cui ha condiviso (tra alti e bassi) ben 25 film - è riuscito ad allietare il periodo di lockdown degli italiani. Per, che con intelligenza e arguta comicità è riuscito a ...