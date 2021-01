Calabria, dad a elementari fino al 15, superiori fino al 31 (Di martedì 5 gennaio 2021) CATANZARO, 05 GEN - Scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio e tutte le altre, di ogni ordine e grado, fino a 15. Lo ha deciso il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 5 gennaio 2021) CATANZARO, 05 GEN - Scuolechiuseal 31 gennaio e tutte le altre, di ogni ordine e grado,a 15. Lo ha deciso il presidente facente funzioni della RegioneNino Spirlì con ...

AnsaCalabria : Calabria, dad a elementari fino al 15, superiori fino al 31. Ordinanza Spirlì, restano aperti gli asili |#ANSA - FrancescaTGI : RT @Nclosing123: Anche in Calabria, le Superiori e le altre fino al 15(..per ora). Intanto cade la falsa narrazione della Azzolina e il CTS… - Nclosing123 : Anche in Calabria, le Superiori e le altre fino al 15(..per ora). Intanto cade la falsa narrazione della Azzolina e… - Noovyis : (In Calabria non si torna a scuola: Dad fino al 15 per elementari e medie, fino al 31 per le superiori) Playhitmus… - InfoLtnews : Calabria, Spirlì firma nuova ordinanza su scuole: Dad fino al 15 gennaio per Elementari e Medie, fino al 31 per le… -