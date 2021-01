Barcellona, Griezmann stenta: la decisione sul suo futuro (Di martedì 5 gennaio 2021) Antoine Griezmann non è in vendita. Nonostante tutte le difficoltà che il francese sta incontrando a Barcellona anche dopo il cambio di guida tecnica, le Petit Diable non andrà via dalla capitale catalana. Ne è sicuro il quotidiano Sport che ribadisce come la società abbia piena fiducia nel calciatore campione del mondo.Le recenti uscite dei blaugrana hanno sottolineato il momento non felice di Griezmann con il tecnico Ronaldo Koeman che gli ha preferito spesso persino Martin Braithwaite. Proprio l'allenatore non ha nascosto la necessità di una punta vera. Un classico numero 9 che possa dare il suo contributo in zona gol. In questo inizio di stagione, infatti, per il francese 20 partite, fra Liga e Champions League, con appena 5 reti. A fronte dei numeri impietosi, il Barcellona non intende vendere il giocatore ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Antoinenon è in vendita. Nonostante tutte le difficoltà che il francese sta incontrando aanche dopo il cambio di guida tecnica, le Petit Diable non andrà via dalla capitale catalana. Ne è sicuro il quotidiano Sport che ribadisce come la società abbia piena fiducia nel calciatore campione del mondo.Le recenti uscite dei blaugrana hanno sottolineato il momento non felice dicon il tecnico Ronaldo Koeman che gli ha preferito spesso persino Martin Braithwaite. Proprio l'allenatore non ha nascosto la necessità di una punta vera. Un classico numero 9 che possa dare il suo contributo in zona gol. In questo inizio di stagione, infatti, per il francese 20 partite, fra Liga e Champions League, con appena 5 reti. A fronte dei numeri impietosi, ilnon intende vendere il giocatore ...

ItaSportPress : Barcellona, Griezmann stenta: la decisione sul suo futuro - - infoitsport : Stampa spagnola: 'Il Barcellona blinda Puig e da fiducia a Griezmann' - sportli26181512 : 'Barcellona: rinnovo per Puig, Griezmann non è sul mercato': Secondo la stampa spagnola il 21enne ha rinnovato per… - tweetnewsit : La società nerazzurra avrebbe bisogno di vendere, l'argentino potrebbe essere ceduto in estate per sistemare il bil… - dome_delvecchio : @brfootball L murt d kitestramurt Barcellona di merda mi ha fatto perdere la bolla porcacciddio, Braithwhite se ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Griezmann Barcellona, Griezmann fatica con Koeman. Ma per il club non è in vendita TUTTO mercato WEB LIVE Calciomercato, DIRETTA 5 gennaio: Milan vicino a Simakan, Inter interessata al ‘Papu’ Gomez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 SASSUOLO - Il giovane attaccante Jens Odgaard sta per lasciare il Lugano e far ritorno al Sassuolo, con il club emiliano che poi potrebbe girarlo nuovam ...

Stampa spagnola: "Il Barcellona blinda Puig e da fiducia a Griezmann"

Il giocatore avrà una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Per Antoine Griezmann invece, fin qui protagonista di una stagione deludente, secondo 'Sport' non è sul mercato e il club si aspetta ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 SASSUOLO - Il giovane attaccante Jens Odgaard sta per lasciare il Lugano e far ritorno al Sassuolo, con il club emiliano che poi potrebbe girarlo nuovam ...Il giocatore avrà una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Per Antoine Griezmann invece, fin qui protagonista di una stagione deludente, secondo 'Sport' non è sul mercato e il club si aspetta ...