A processo 10 sospettati per l’attentato di Bruxelles del 2016

BRUXELLES - Una decina di sospettati degli attacchi terroristici del 22 marzo 2016 a Bruxelles, tra cui Salah Abdeslam, unico jihadista in vita della cellula franco-belga che colpì anche a Parigi nel ...

Roma, 5 gen. (askanews) - Dieci sospettati andranno a processo per gli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016. In seguito ai tre attacchi terroristici coordinati nell'area metropolitana della capita ...

