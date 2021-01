Vergogna a Napoli: un rider picchiato da sei persone per sottrargli lo scooter (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gesto barbaro a Calata Capodichino (Napoli) dove in serata un rider è stato circondato e derubato del mezzo da sei malviventi. Il video ha fatto subito il giro del web e il consigliere regionale di ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gesto barbaro a Calata Capodichino () dove in serata unè stato circondato e derubato del mezzo da sei malviventi. Il video ha fatto subito il giro del web e il consigliere regionale di ...

Advertising

bertero_g : @catenaaurea66 Più che altro la vergogna è per quelle macchine che non si fermano per bloccare i delinquenti. Non s… - ResoPol : RT @LeoBollino: Derubato un ragazzo a Napoli che portava pizze d'asporto in modo brutale da un branco di animali . Questa è l'Italia cresc… - Pasqual15895724 : @sruotolo1 Poteva succedere ovunque, ma è successo a Napoli..... vergogna!!! Stato assente!!!! - SonDandelion : RT @globalistIT: - CaselliFra : @Rob_inho_ Animali e delinquenti, questa minoranza di merda è il male e la vergogna di Napoli. Dobbiamo isolarli e… -