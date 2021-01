Vaccino, posso fare la seconda dose con siero differente dal primo? (Di lunedì 4 gennaio 2021) In arrivo diversi tipi di anti- ma gli esperti avvertono: non vanno mixati. In una stessa persona, quindi, non possono essere iniettate due dosi di diversi. Perché dovrebbe accadere? Perché i vaccini ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) In arrivo diversi tipi di anti- ma gli esperti avvertono: non vanno mixati. In una stessa persona, quindi, nonno essere iniettate due dosi di diversi. Perché dovrebbe accadere? Perché i vaccini ...

Advertising

RobertoBurioni : Ricevo centinaia di mail che mi chiedono pareri riguardo al vaccino. Per il vostro bene non posso dare consigli cli… - istsupsan : ?? #VACCINO ANTI-#COVID19: LE FAQ ISS Le domande più frequenti, le risposte dei nostri ricercatori. ?? Il vaccino c… - notonmesistah : @MartyT91 esatto... speriamo sto vaccino funzioni e finisca tutto che non ne posso più, mi piace stare a casa ma do… - AssuntaAccetto1 : RT @doluccia16: Scusate, ma posso essere fortemente scettica sul fatto che tutti i medici televisivi si stiano facendo davvero il vaccino? ?? - CettySanfilippo : @RobertoBurioni @sbencivu Ho una domanda a cui il mio endocrinologo al momento nn sa darmi risposta quindi chiedo a… -