The Mandalorian è stata la serie più piratata nel 2020 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal 2012 le classifiche di fine anno si sono sempre portate dietro una certezza, anzi due: Game of Thrones tra le serie più seguite e tra le più piratate. Ma con il concludersi della produzione Hbo anche la lista delle produzioni più scaricate illegalmente dal web ha subito qualche scossone: la palma 2020 della pirateria è andata a The Mandalorian. Titolo di punta dello streaming Disney+, il primo a svolgersi nell’universo di Star Wars, è un successo internazionale, veicolato anche dal meme-vivente Baby Yoda. I pirati del web, non solo quelli dell’iperspazio, si sono rivelati curiosi di conoscere le avventure di Din Djarin e del Bambino. Secondo i dati forniti puntualmente da TorrentFreak, The Mandalorian era già al terzo posto dei titoli più scaricati nel 2019. Nel corso del 2020 la ... Leggi su wired (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal 2012 le classifiche di fine anno si sono sempre portate dietro una certezza, anzi due: Game of Thrones tra lepiù seguite e tra le più piratate. Ma con il concludersi della produzione Hbo anche la lista delle produzioni più scaricate illegalmente dal web ha subito qualche scossone: la palmadella pirateria è andata a The. Titolo di punta dello streaming Disney+, il primo a svolgersi nell’universo di Star Wars, è un successo internazionale, veicolato anche dal meme-vivente Baby Yoda. I pirati del web, non solo quelli dell’iperspazio, si sono rivelati curiosi di conoscere le avventure di Din Djarin e del Bambino. Secondo i dati forniti puntualmente da TorrentFreak, Theera già al terzo posto dei titoli più scaricati nel 2019. Nel corso della ...

