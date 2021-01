Terza ondata, Pregliasco: 'È una certezza, i dati potrebbero peggiorare da metà mese' (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'La è una certezza. L' valuterà l'andamento dei nella prossima settimana, il peggioramento potrà avvenire a metà mese'. A dichiararlo è , virologo dell'Università statale di e presidente Associazione ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'La è una. L' valuterà l'andamento dei nella prossima settimana, il peggioramento potrà avvenire a'. A dichiararlo è , virologo dell'Università statale di e presidente Associazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Terza ondata Boccia: “La terza ondata è già realtà in Europa, possibili strette sulla base dei contagi” Orizzonte Scuola Scuola: sindacati Sicilia, forti perplessità su riapertura

Necessario attivare urgentemente una cabina di regia regionale e tavoli di coordinamento provinciali con la presenza delle parti sociali Palermo, 04 gennaio 2021 – “Esprimiamo forti perplessità sulle ...

Scuola. Veneto e Friuli: "Dad fino al 31 gennaio, non è prudente riaprire ora"

"Non ci sembra prudente lasciare aperte le scuole superiori quindi proroghiamo la didattica a distanza fino a tutto gennaio - ha spiegato nel corso di un punto stampa alla sede della Protezione civile ...

