Sci alpino | Wendy Holdener | “Sinceramente contenta per Michelle Gisin Ma io voglio di più”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sesta a Zagabria, mai sul podio in stagione. E delusa. Perché quella benedetta vittoria in slalom ancora non arriva, dopo 24 podi, mentre nel frattempo il tabù-successo in casa Svizzera, che perdurava da quasi quattro lustri, è stato spezzato dalla compagna e grande amica,. Bene, ma magari non benissimo per chi,appunto, per un lustro abbondante ha tenuto alta la bandiera dei rapid gates rossocrociati dopo anni di buio: “E io infatti non mi accontento, madi più”, ha detto la simpaticaai media rossocrociati. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la 27enne di Unteriberg ha perso sei importante settimane di preparazione da settembre e metà ottobre. Tornando a parlare della II manche di Zagabria,si è espressa così ...