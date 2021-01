Saponara e lo Spezia: una rincorsa partita a fine settembre. E ora al traguardo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Riccardo Saponara e lo Spezia. Una rincorsa che era partita negli ultimissimi giorni del mercato estivo, era fine settembre quando il club ligure neo-promosso era andato in forte pressing con la speranza di chiudere dopo aver ottenuto il via libera dalla Fiorentina. Ma Saponara aveva voluto aspettare, forse perché immaginava in un pressing finale del Parma che non è arrivato. Ora i tempi sono maturi, tre mesi dopo Saponara e lo Spezia promessi sposi in attesa degli ultimi dettagli. Foto: Sito Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Riccardoe lo. Unache eranegli ultimissimi giorni del mercato estivo, eraquando il club ligure neo-promosso era andato in forte pressing con la speranza di chiudere dopo aver ottenuto il via libera dalla Fiorentina. Maaveva voluto aspettare, forse perché immaginava in un pressing finale del Parma che non è arrivato. Ora i tempi sono maturi, tre mesi dopoe lopromessi sposi in attesa degli ultimi dettagli. Foto: Sito Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

