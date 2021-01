Roma, malata di Alzheimer sparisce nel nulla: l’appello per ritrovarla (Di lunedì 4 gennaio 2021) E’ uscita di casa intorno alle ore 12:00 di oggi, 4 gennaio 2021 e da quel momento non si hanno più notizie di lei. La donna, un’anziana di nome Maria Rosa, è sparita a Roma, dalla sua casa in via Filarete, in zona Torpignattara. Al momento, nonostante le ricerche, non si ha ancora nessuna traccia della donna, che soffre di Alzheimer e perciò particolarmente fragile e bisognosa di assistenza. E’ quindi stato fatto dai familiari anche un appello attraverso i social network. Chiunque la avvisti è pregato di contattare il numero 3274459016. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) E’ uscita di casa intorno alle ore 12:00 di oggi, 4 gennaio 2021 e da quel momento non si hanno più notizie di lei. La donna, un’anziana di nome Maria Rosa, è sparita a, dalla sua casa in via Filarete, in zona Torpignattara. Al momento, nonostante le ricerche, non si ha ancora nessuna traccia della donna, che soffre die perciò particolarmente fragile e bisognosa di assistenza. E’ quindi stato fatto dai familiari anche un appello attraverso i social network. Chiunque la avvisti è pregato di contattare il numero 3274459016. su Il Corriere della Città.

