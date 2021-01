Perché gli hacker prendono così spesso di mira gli ospedali

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Affondare una nave ospedale è considerato un crimine di guerra, ma i cybercriminali non si fanno scrupolo di attaccare e paralizzare le strutture sanitarie anche in tempi di emergenza Covid. Negli ultimi mesi, si sono moltiplicati gli attacchi ransomware in danno di moltidegli Stati Uniti, tanto da indurre l’Agenzia Federale per la Sicurezza (US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) a diramare un comunicato per richiamare l’attenzione degli addetti ai lavori sul fenomeno. CISA e FBI e dispongono infatti di informazioni credibili su una “minaccia crescente e imminente del crimine informatico per glie gli operatori sanitari statunitensi” e invitano tutte le strutture sanitarie ad adottare preventive misure di sicurezza per proteggere i sistemi informatici da questi attacchi. Il ransomware è un software dannoso che, ...