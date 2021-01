Nuova avventura per Edgar Davids: sarà allenatore dell’Olhanense (Di lunedì 4 gennaio 2021) Edgar Davids è pronto a cominciare una Nuova avventura. L'ex centrocampista anche di Juventus e Milan, oltre che della Nazionale Oranje, secondo quanto riferito da A Bola, diventerà molto presto il nuovo allenatore dell'Olhanense, squadra che milita nel campionato di terza divisione portoghese.Il 47enne ex calciatore dovrebbe lasciare il suo posto da assistente di Andries Jonker al Telstar, club di seconda serie olandese, per diventare a tutti gli effetti allenatore. L'annuncio dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Si attecaption id="attachment 1074843" align="alignnone" width="687" Davids (Screenshot sito A Bola)/captionde il comunicato per quella che sarà la prima avventura da mister per lui. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021)è pronto a cominciare una. L'ex centrocampista anche di Juventus e Milan, oltre che della Nazionale Oranje, secondo quanto riferito da A Bola, diventerà molto presto il nuovodell'Olhanense, squadra che milita nel campionato di terza divisione portoghese.Il 47enne ex calciatore dovrebbe lasciare il suo posto da assistente di Andries Jonker al Telstar, club di seconda serie olandese, per diventare a tutti gli effetti. L'annuncio dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Si attecaption id="attachment 1074843" align="alignnone" width="687"(Screenshot sito A Bola)/captionde il comunicato per quella chela primada mister per lui. ITA Sport Press.

Edgar Davids è pronto a cominciare una nuova avventura. L’ex centrocampista anche di Juventus e Milan, oltre che della Nazionale Oranje, secondo quanto riferito da A Bola, diventerà molto presto il nu ...

