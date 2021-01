Napoli, il report dell’allenamento: ancora a parte Koulibaly e Malcuit (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista del match di mercoledì contro lo Spezia: ecco il report Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista del match contro lo Spezia. Di seguito il report. «La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio alla Sardegna Arena hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una serie di torelli. Di seguito lavoro finalizzato alla velocità ed esercizi di passing drill. Chiusura con partitina a campo ridotto e tiri in porta. Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilè tornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista del match di mercoledì contro lo Spezia: ecco ilIlè tornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista del match contro lo Spezia. Di seguito il. «La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio alla Sardegna Arena hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una serie di torelli. Di seguito lavoro finalizzato alla velocità ed esercizi di passing drill. Chiusura con partitina a campo ridotto e tiri in porta.hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo». Leggi su Calcionews24.com

