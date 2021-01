MIT istituisce commissione studio per riforma TPL

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha istituito unadiperre il sistema del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Laè stata “incaricata di avanzare proposte per la definizione del quadro normativo in relazione agli aspetti economici-finanziari del trasporto pubblico locale e criteri uniformi per la ripartizione dei contributi statali” (federalismo fiscale). Entro tre mesi sarà prodotta una relazione ed eventuali proposte di modifiche normative e strumenti di raccordo tra Stato, Regioni, e Autonomie locali. Lasarà presieduta dal professor Bernardo Giorgio Mattarella della Luiss Guido Carli di Roma, composta da esperti della materia e dai rappresentanti istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti nell’offerta di mobilità pubblica a ...