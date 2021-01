Microsoft | il colosso punta a velocizzare la produzione di Xbox Series X e S

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La domanda perX e S e le nuove console in generale è altissima, ecco perchéstando a migliorare laL’anno scorso ha visto l’uscita di una nuova generazione di console per videogiochi e per milioni di persone in tutto il mondo i tentativi di acquistarne una sono stati infruttuosi. Mentre PS5 sembra essere la console più popolare fin dall’inizio,X eS sono ugualmente molto desiderate e proprio per questosta cercando di migliorare il processo di. Vediamo tutti i dettagli di seguito. Phil Spencer dirassicura: “tranquilli, stiamo facendo il massimo per migliorare la ...