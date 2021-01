Microsoft Flight Simulator: ecco la neve in tempo reale! (Di lunedì 4 gennaio 2021) Asobo Studio ha parlato, in un blog post ufficiale, del nuovissimo aggiornamento rilasciato per Microsoft Flight Simulator che, per allietare i fan, aggiunge finalmente la neve in tempo reale Microsoft Flight Simulator è quanto di più vicino al perfetto Simulatore che sia mai stato rilasciato su PC negli ultimi anni. Non abbiamo saputo trovare altri difetti, nella nostra recensione, che non fosse il mancato supporto alla Realtà Virtuale al lancio. Un supporto arrivato in verità recentemente, quindi non riusciamo davvero a trovare più un motivo per il quale, se siete amanti dei Simulatori, non dovreste acquistare Microsoft Flight Simulator. Una piccola mancanza, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Asobo Studio ha parlato, in un blog post ufficiale, del nuovissimo aggiornamento rilasciato perche, per allietare i fan, aggiunge finalmente lainrealeè quanto di più vicino al perfettoe che sia mai stato rilasciato su PC negli ultimi anni. Non abbiamo saputo trovare altri difetti, nella nostra recensione, che non fosse il mancato supporto alla Realtà Virtuale al lancio. Un supporto arrivato in verità recentemente, quindi non riusciamo davvero a trovare più un motivo per il quale, se siete amanti deii, non dovreste acquistare. Una piccola mancanza, ...

Advertising

GamingTalker : Microsoft Flight Simulator, la neve in tempo reale è magnifica nel nuovo video, ed arriva nel gioco… - Multiplayerit : Microsoft Flight Simulator, arriva la neve in tempo reale - JaffoTorino : @Hartmann_TWT - PlayTrucos : Aerosoft CRJ per Microsoft Flight Simulator viene colpito con un ritardo - alisander91 : dimenticavo... mia recensione: -