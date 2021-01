Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso | ‘Abbiamo perso il nostro bimbo’

(Di lunedì 4 gennaio 2021)nel salutare il 2002 e dare il benvenuto al 2021 tira le somme di un anno più che mai bizzarro, difficile, sorprendente. L’ex Miss Italia decide di raccontare anche una pagina molto dolorosa dell’anno che se ne è appena andato: lei e il compagno(con cui ha partecipato a Temptation Island) hannoil bambino che aspettavano. Temptation Island, quando Maria De Filippi disse a: ‘Ne hai bisogno’ La confessione di“E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi” scrivesu Instagram, e confessa: “Per me eè stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del ...

Advertising

UnioneSarda : Il dramma di Manila Nazzaro: 'Io e Lorenzo abbiamo perso il nostro bimbo' - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Il dramma di Manila Nazzaro: 'Ho perso il bambino che aspettavo' #manilanazzaro - DonnaGlamour : Il dolore di Manila Nazzaro: “Abbiamo perso il nostro bambino” - zazoomblog : Manila Nazzaro e il doloroso annuncio ai fan:”Io e Lorenzo abbiamo perso il nostro bimbo” - #Manila #Nazzaro… - MediasetTgcom24 : Il dramma di Manila Nazzaro: 'Ho perso il bambino che aspettavo' #manilanazzaro -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

La confessione di Manila Nazzaro “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi” scrive Manila su Instagram, e ...Sembrava una foto di auguri come tante di quelle postate dai vip in questi giorni di festa. Invece ad accompagnare il bacio vicino all’albero di Natale di Manila Nazzaro con il ...