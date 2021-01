Inter, Skriniar: “Vogliamo dare continuità ai risultati. Secondo posto in classifica? Svelo nostro segreto” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Parla Milan Skriniar.Dopo la cocente eliminazione dalle competizioni europee, l'Inter si è gettata a capofitto sulla Serie A per provare a portare a casa lo Scudetto. Uno dei segreti del Secondo posto in classifica è certamente la solidità difensiva, che sta garantendo pochi gol al passivo. Chi sta sorprendendo la tifoseria nerazzurra - dopo aver avuto delle difficoltà nella scorsa stagione -, è il classe '95, che Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha così commentato la vittoria Crotone.VIDEO, il tris speciale di Lautaro Martinez con l’Inter: prima tripletta dell’argentino in Serie A! Super CR7, De Bruyne top in Premier League…Di seguito, le sue dichiarazioni."Stiamo lavorando e facendo le cose giuste. Soprattutto, siamo una squadra che cerca di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Parla Milan.Dopo la cocente eliminazione dalle competizioni europee, l'si è gettata a capofitto sulla Serie A per provare a portare a casa lo Scudetto. Uno dei segreti delinè certamente la solidità difensiva, che sta garantendo pochi gol al passivo. Chi sta sorprendendo la tifoseria nerazzurra - dopo aver avuto delle difficoltà nella scorsa stagione -, è il classe '95, chevenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha così commentato la vittoria Crotone.VIDEO, il tris speciale di Lautaro Martinez con l’: prima tripletta dell’argentino in Serie A! Super CR7, De Bruyne top in Premier League…Di seguito, le sue dichiarazioni."Stiamo lavorando e facendo le cose giuste. Soprattutto, siamo una squadra che cerca di ...

