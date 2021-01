Incidente per Dayane, sbatte contro la porta. Tommaso Zorzi: ‘Quella è la maledizione di Stefania’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al GF Vip va in scena un piccolo Incidente per Dayane Mello, che sbatte contro una porta dopo una discussione con Stefania Orlando. Un caso, solo un caso, anche se nella casa più spiata d’Italia c’è chi non la pensa così… Ma cosa sarà mai accaduto alla modella brasiliana? LEGGI ANCHE — Dayane Mello, il suo staff corre ai ripari dopo le polemiche sui social Al GF Vip Dayane Mello sbatte contro la porta del bagno subito dopo la sua accesa discussione con Stefania Orlando. Un momento che ha catturato subito l’attenzione di Tommaso Zorzi. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyPiccolo infortunio per Dayane dopo la discussione con ... Leggi su funweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al GF Vip va in scena un piccoloperMello, cheunadopo una discussione con Stefania Orlando. Un caso, solo un caso, anche se nella casa più spiata d’Italia c’è chi non la pensa così… Ma cosa sarà mai accaduto alla modella brasiliana? LEGGI ANCHE —Mello, il suo staff corre ai ripari dopo le polemiche sui social Al GF VipMelloladel bagno subito dopo la sua accesa discussione con Stefania Orlando. Un momento che ha catturato subito l’attenzione di. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyPiccolo infortunio perdopo la discussione con ...

