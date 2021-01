Il Conte-ter? Di Maio vicepremier insieme a un big del Pd (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel silenzio teso dietro il quale si è arroccato Giuseppe Conte, si nasconde in realtà una trattativa vibrante tra gli esponenti giallorossi, con Matteo Renzi nel doppio ruolo di attore protagonista e mina vagante pronta a esplodere. Italia Viva ha lanciato l’ultimatum al premier: entro il 7 gennaio può arrivare l’ok a un eventuale Conte-ter se Palazzo Chigi prenderà un’iniziativa, altrimenti i ministri legati al Rottamatore presenteranno le proprie dimissioni aprendo così una crisi dal finale tutto da scrivere. E così, nell’ombra, sono iniziati i confronti per scongiurare il peggio, costi quel che costi. Conte è pronto a tutto pur di scongiurare la consegna anticipata delle chiavi di Palazzo Chigi. E così si è subito sbracciato per mostrare a Renzi segnali di ritrovata disponibilità al confronto. ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel silenzio teso dietro il quale si è arroccato Giuseppe, si nasconde in realtà una trattativa vibrante tra gli esponenti giallorossi, con Matteo Renzi nel doppio ruolo di attore protagonista e mina vagante pronta a esplodere. Italia Viva ha lanciato l’ultimatum al premier: entro il 7 gennaio può arrivare l’ok a un eventualese Palazzo Chigi prenderà un’iniziativa, altrimenti i ministri legati al Rottamatore presenanno le proprie dimissioni aprendo così una crisi dal finale tutto da scrivere. E così, nell’ombra, sono iniziati i confronti per scongiurare il peggio, costi quel che costi.è pronto a tutto pur di scongiurare la consegna anticipata delle chiavi di Palazzo Chigi. E così si è subito sbracciato per mostrare a Renzi segnali di ritrovata disponibilità al confronto. ...

