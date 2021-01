Ho Mobile hackerato | il messaggio di conferma | cosa possono fare i clienti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’operatore telefonico ho.hato l’attacco hacker subito poco prima di Natale che ha portato all’appropriazione indebita dei dati di alcunipoi messi in vendita sul dark web: resta da capire in quanti siano stati vittime dell’attacco. “Ti scriviamo per informarti che purtroppo ho., come numerose altre aziende, è rimasta vittima di crimini informatici che si sono intensificati durante la pandemia”, ha scritto l’operatore tramite sms agli utenti coinvolti. La comunicazione continua così: “Da analisi approfondite, tutt’ora in corso e in stretta collaborazione con le Autorità inquirenti, è emerso che è stata sottratta illegalmente una parte dei tuoi dati con riferimento solo ai dati anagrafici e dati tecnici della tua SIM, Non c’è stata alcuna sottrazione di dati di traffico (telefonate, SMS, ...