Giuseppe Conte sostituito da una donna. Sul tavolo di Mattarella il suo nome: una svolta non prevista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mario Draghi ha declinato l'invito e ora sul tavolo del Colle c'è una donna come possibile premier. Il dopo Giuseppe Conte sembra alle porte, il tempo stringe. Per Sergio Mattarella, se si apre la crisi, serve una figura in grado di mettere d'accordo tutti. Un governo tecnico con alla guida Marta Cartabia. L'Italia - è il ragionamento che si va facendo al Quirinale secondo Il Giornale - non ha mai avuto un presidente del Consiglio donna. È arrivato dunque il momento di una vera svolta politica. Eppure anche in questo caso non mancano gli oppositori. Contrari Giorgia Meloni che punta alle urne. Giancarlo Giorgetti, e il suo leader Matteo Salvini. Scettico anche Matteo Renzi che ha fatto di tutto per boicottare l'operazione. Non era questo lo scenario su cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mario Draghi ha declinato l'invito e ora suldel Colle c'è unacome possibile premier. Il doposembra alle porte, il tempo stringe. Per Sergio, se si apre la crisi, serve una figura in grado di mettere d'accordo tutti. Un governo tecnico con alla guida Marta Cartabia. L'Italia - è il ragionamento che si va facendo al Quirinale secondo Il Giornale - non ha mai avuto un presidente del Consiglio. È arrivato dunque il momento di una verapolitica. Eppure anche in questo caso non mancano gli oppositori. Contrari Giorgia Meloni che punta alle urne. Giancarlo Giorgetti, e il suo leader Matteo Salvini. Scettico anche Matteo Renzi che ha fatto di tutto per boicottare l'operazione. Non era questo lo scenario su cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Nuovo Dpcm 7 gennaio: ipotesi zona rossa weekend 9 e 10. Alcune regioni cambieranno fascia QUOTIDIANO.NET Montesano: io minacciato di morte. Ma sul Covid non dicono tutta la verità

Il comico riserva un commento anche per il premier Giuseppe Conte. "Non lo invidio affatto, poraccio, ha un sacco di problemi. C'è un potere sopra di lui, anche sopra la Merkel, o Macron. Forse anche ...

Per il 7 gennaio c’è l’invito anche a Conte Ma è festa ridotta per l’emergenza Covid

La crisi di governo incombe sulle celebrazioni. Niente eventi al Valli e ingressi ridotti in Sala Tricolore. Scurati fra gli ospiti ...

