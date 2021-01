F1 | GP Australia 2021 a forte rischio Possibile slittamento a fine stagione

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Fino a qualche giorno fa sembravano solamente voci, ora lo scenario si è fatto molto più nitido. Il Gran Premio d’di Formula Uno, che dovrebbe aprire lanel weekend del 21 marzo, sarà rinviato a data da destinarsi. Non siamo che al 4 di gennaio, ma l’annata della massima categoria del motorsport inizia subito in salita. La notizia, riportata da motorsport.com, appare confermata da più parti e vedrebbe la gara di Melbourne posticipata nella fase finale del calendario. Per quali motivi, quindi, Liberty Media e FIA avrebbero preso questa decisione? La risposta è più che ovvia: le questioni legate al Covid-19. Nonostante ben sette mesi di lock-down abbiano riportato la situazione nel Paese “Down Under” verso la normalità, sembra davvero poco probabile che si possa disputare il Gran Premio sul circuito dell’Albert Park. Dopo la ...

