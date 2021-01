Contagi e tamponi su, positività al 13,8% (Di lunedì 4 gennaio 2021) Andrea Cuomo A Caltanissetta tasso di infezione al 45%. Il sindaco: "Colpa delle feste" Scende il tasso di positività ma si conferma l'inversione della curva dei dati ospedalieri, con una lenta ma costante crescita dei dati sui ricoveri. È un bollettino in chiaroscuro quello diffuso ieri dal ministero della Salute. Che non fa stare tranquilli. E che lascia temere una terza ondata imminente. Partiamo dai dati nazionali. I nuovi Contagi registrati ieri sono 14.245, ovvero 2.414 in più rispetto a sabato. Il totale è di 2.155.446 infetti dall'inizio dell'epidemia. Scende però al 13,83 per cento la percentuale di tamponi positivi rispetto a quelli effettuati, a causa del netto aumento di questi ultimi, che ieri sono stati 102.974. Sabato il dato era stato del 17,61 per cento e il primo dell'anno del 14,10. Gli attualmente ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Andrea Cuomo A Caltanissetta tasso di infezione al 45%. Il sindaco: "Colpa delle feste" Scende il tasso dima si conferma l'inversione della curva dei dati ospedalieri, con una lenta ma costante crescita dei dati sui ricoveri. È un bollettino in chiaroscuro quello diffuso ieri dal ministero della Salute. Che non fa stare tranquilli. E che lascia temere una terza ondata imminente. Partiamo dai dati nazionali. I nuoviregistrati ieri sono 14.245, ovvero 2.414 in più rispetto a sabato. Il totale è di 2.155.446 infetti dall'inizio dell'epidemia. Scende però al 13,83 per cento la percentuale dipositivi rispetto a quelli effettuati, a causa del netto aumento di questi ultimi, che ieri sono stati 102.974. Sabato il dato era stato del 17,61 per cento e il primo dell'anno del 14,10. Gli attualmente ...

