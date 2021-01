Caro Conte, Matteo non è Matteo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Partiamo da due concetti semplici e inContestabili: Giuseppe Conte non è insostituibile; Matteo Renzi non è Matteo Salvini. Faccia piacere o meno, ormai è chiaro che la situazione è seria e il rischio concreto. Non è tanto questione di riflettere sui motivi (abbastanza ovvi) per cui non si andrà alle elezioni, quanto di capire le ragioni politiche di Renzi e la sua necessaria strategia attuale. Come ogni politico in democrazia, per sopravvivere egli ha bisogno di due cose: visibilità pubblica e capacità di scambiare favori. Dopo la riforma recente sul numero dei parlamentari, il pericolo di sparire dalla scena politica italiana è reale. Il tempo, peraltro, gioca contro, mentre il frangente politico è perfetto, con il piano da formulare intorno all’epocale ‘recovery fund’. Questo è il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Partiamo da due concetti semplici e instabili: Giuseppenon è insostituibile;Renzi non èSalvini. Faccia piacere o meno, ormai è chiaro che la situazione è seria e il rischio concreto. Non è tanto questione di riflettere sui motivi (abbastanza ovvi) per cui non si andrà alle elezioni, quanto di capire le ragioni politiche di Renzi e la sua necessaria strategia attuale. Come ogni politico in democrazia, per sopravvivere egli ha bisogno di due cose: visibilità pubblica e capacità di scambiare favori. Dopo la riforma recente sul numero dei parlamentari, il pericolo di sparire dalla scena politica italiana è reale. Il tempo, peraltro, gioca contro, mentre il frangente politico è perfetto, con il piano da formulare intorno all’epocale ‘recovery fund’. Questo è il ...

