Can Yaman e Claudia Gerini sbarcano in tv (insieme) - (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roberta Damiata Si aggiungono notizie a quello considerato il primo grande evento del 2021, lo spot capolavoro girato da Ferzan Ozpetek con Can Yaman e la nostra amatissima attrice Claudia Gerini C'è grande fermento da quando si è sparsa la notizia che Can Yaman sarà a Roma dal 5 gennaio per girare lo spot di un noto marchio di pasta. Con l'andare dei giorni però, si aggiungono particolari a quello, che in questo momento di covid sembra essere il primo grande evento del 2021. Intanto è stata data la conferma dell'altra protagonista dello spot, l'attrice Claudia Gerini volto del marchio ormai da anni. Lui è uno dei volti più amati sia in Italia che all'estero, protagonista del dizi in onda su Canale 5 Daydreamer che ha ottenuto un successo strepitoso. Una coppia vincente ...

