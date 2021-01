Bisoli | “Il futuro? Probabile che la società voglia dare una svolta”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 gennaio 2021) E’ ai titoli di coda l’avventura di Pierpaolosulla panchina della Cremonese. Dopo lo 0-2 con il Chievo, il tecnico è molto vicino all’esonero, come vi abbiamo raccontato. Lo stessoin conferenza stampa ha ammesso di essere in discussione e che potrebbero essere le sue ultime ore a Cremona. Queste le sue parole: “Può darsi che launa sterzata, fa parte di questo mondo. Lafarà le sue valutazioni, dovete chiedere a loro cosa vogliono fare. – spiega– Io ho la coscienza a posto e sono lucido, ho un bel rapporto con squadra e tifosi e quello non cambierà anche se non dovessi essere più l’allenatore di questa squadra”. Foto: Twitter Cremonese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.