"Bisogna trovare la quadra, ma sarebbe folle toccare il premier", dice Di Maio (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - "Spingere al voto il Paese nel pieno della terza ondata sarebbe un fallimento" perché "rischiamo di compromettere i fondi del Recovery. Senza quei 209 miliardi l'Italia è morta, non c'è futuro. Se si va a votare il Recovery rischia di saltare". E' quanto attribuisce tra virgolette il Corriere della Sera al ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un articolo che ricostruisce le ore febbrili di contatti continui all'interno del Movimento in questo particolare momento di tensioni nel governo. Per il capo della diplomazia italiana nel mondo, dunque, "l'immagine che rischieremmo di dare al mondo sarebbe pessima, con i mercati finanziari che reagirebbero colpendo la nostra economia", è il ragionamento su cui insiste il ministro degli Esteri". Dunque, secondo Di Maio, "il Movimento ha una responsabilità di governo e ... Leggi su agi (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - "Spingere al voto il Paese nel pieno della terza ondataun fallimento" perché "rischiamo di compromettere i fondi del Recovery. Senza quei 209 miliardi l'Italia è morta, non c'è futuro. Se si va a votare il Recovery rischia di saltare". E' quanto attribuisce tra virgolette il Corriere della Sera al ministro degli Esteri Luigi Diin un articolo che ricostruisce le ore febbrili di contatti continui all'interno del Movimento in questo particolare momento di tensioni nel governo. Per il capo della diplomazia italiana nel mondo, dunque, "l'immagine che rischieremmo di dare al mondopessima, con i mercati finanziari che reagirebbero colpendo la nostra economia", è il ragionamento su cui insiste il ministro degli Esteri". Dunque, secondo Di, "il Movimento ha una responsabilità di governo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna trovare Di Maio: bisogna trovare la quadra. Ma sarebbe folle toccare il premier Corriere della Sera Di Maio: bisogna trovare la quadra. Ma sarebbe folle toccare il premier

"Bisogna trovare la quadra, ma sarebbe folle toccare il premier", dice Di Maio

