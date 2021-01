Barcellona, Koeman: “Contento del gol di de Jong, ma ci manca un centravanti” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Abbiamo creato tantissime occasioni contro una squadra che difende in maniera molto bassa e ti lascia pochissimi spazi. È stato complicato ma abbiamo avuto pazienza e alla fine siamo riusciti a segnare creando anche altre opportunità. Abbiamo sofferto un po’ nella ripresa, succede questo se non si chiudono le partite. Dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio, nel riempire meglio l’area di rigore. Sono Contento per il gol di de Jong perchè l’inserimento dei centrocampisti è fondamentale per il mio gioco”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, al termine della vittoria contro l’Huesca per 1-0 grazie alla rete di de Jong. “Mi fido di ogni giocatore della mia squadra ma ci manca un centravanti. Un 9 – ha sottolineato l’allenatore blaugrana – ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Abbiamo creato tantissime occasioni contro una squadra che difende in maniera molto bassa e ti lascia pochissimi spazi. È stato complicato ma abbiamo avuto pazienza e alla fine siamo riusciti a segnare creando anche altre opportunità. Abbiamo sofferto un po’ nella ripresa, succede questo se non si chiudono le partite. Dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio, nel riempire meglio l’area di rigore. Sonoper il gol di deperchè l’inserimento dei centrocampisti è fondamentale per il mio gioco”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Ronald, al termine della vittoria contro l’Huesca per 1-0 grazie alla rete di de. “Mi fido di ogni giocatore della mia squadra ma ciun. Un 9 – ha sottolineato l’allenatore blaugrana – ...

