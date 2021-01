(Di lunedì 4 gennaio 2021) A Pachino uno sfrontale violentissimo nel quale due degli occupanti hanno perso la vita sul colpo, mentre il terzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è spirato

Advertising

rep_palermo : Auto contro un tir, morti tre braccianti agricoli nel Siracusano [di Sebastiano Diamante] [aggiornamento delle 19:2… - blidonni : RT @dariodivico: Vendite auto/ nel mese di dicembre forte calo con 119.454 unità immatricolate (-15%) contro le 140.448 dello scorso anno,… - cronaca_news : Auto contro un tir, morti tre braccianti agricoli nel Siracusano - StraNotizie : Auto contro un tir, morti tre braccianti agricoli nel Siracusano - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #Cronaca Passa con il rosso, va a sbattere contro un auto che sopraggiungeva e sfiora un passeggino, cosi é finita… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro

LA NAZIONE

Mercato auto sprofonda a dicembre -14,95%, nel 2020 -27,93%. L'analisi del Centro Studi Promotor. Quagliano (CSP): per l’auto, come per la casa, occorre un piano strutturale di riqualificazione del pa ...Dramma nel pomeriggio tra Pachino e Rosolini, auto contro camion: strage stradale, tre morti, chi sono le vittime.