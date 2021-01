Vaccini, piano (flop) di Arcuri: ecco tutti i ritardi e gli errori (Di domenica 3 gennaio 2021) Alessandro Ferro ritardi e mancanza di personale ad appena 4 giorni dal via della campagna vaccinale in Italia. "Non si dispone ancora di un elenco dei centri vaccinali" afferma Arcuri. Le vaccinazioni anti-Covid sono iniziate in tutta Europa ma l'Italia è partita con il piede sbagliato. Se verrà mantenuto questo ritmo la strada si prevede in salita. Come scalare l'Everest. "Per vaccinare il 50% degli italiani in 10 mesi occorrono circa 60 milioni di inoculazioni (30 per 2 dosi)". Il che significa "procedere alla media di 200mila vaccinazioni al giorno", fanno sapere dalla Fondazione Luigi Einaudi nell'ambito della campagna di informazione 'Quanti Vaccini' (ecco il link). Tutte le carenze italiane Se il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, prova a gettare acqua sul fuoco, il ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) Alessandro Ferroe mancanza di personale ad appena 4 giorni dal via della campagna vaccinale in Italia. "Non si dispone ancora di un elenco dei centri vaccinali" afferma. Le vaccinazioni anti-Covid sono iniziate in tutta Europa ma l'Italia è partita con il piede sbagliato. Se verrà mantenuto questo ritmo la strada si prevede in salita. Come scalare l'Everest. "Per vaccinare il 50% degli italiani in 10 mesi occorrono circa 60 milioni di inoculazioni (30 per 2 dosi)". Il che significa "procedere alla media di 200mila vaccinazioni al giorno", fanno sapere dalla Fondazione Luigi Einaudi nell'ambito della campagna di informazione 'Quanti' (il link). Tutte le carenze italiane Se il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, prova a gettare acqua sul fuoco, il ...

CarloCalenda : Parliamo delle scuole aperte/chiuse senza parlare di come aprirle, e quindi finiamo per chiuderle. Parliamo di obbl… - CarloCalenda : Pochi giorni fa, all’arrivo trionfale dei primi 9.750 vaccini con relativi complimenti di #Conte ad Arcuri e c, spi… - NicolaPorro : Carenza di dosi, mistero sulle primule, ritardi e buchi organizzativi: siamo l’opposto di Israele quanto a efficien… - piattoli : RT @OGiannino: Puntualmente anche su piano vaccini ricominciato scaricabarile tra inetti. Tra Arcuri e Gallera sarà gara non avvincente, vi… - PaoloPolvara : RT @OGiannino: Puntualmente anche su piano vaccini ricominciato scaricabarile tra inetti. Tra Arcuri e Gallera sarà gara non avvincente, vi… -