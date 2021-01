Ultime Notizie Roma del 03-01-2021 ore 08:10 (Di domenica 3 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della relazione a Gabriella Luigi in studio torna all’indice RTA 093 nella media delle regioni cresce ancora il tasso di positività al 14:01 % rispetto al 12% del precedente rilevamento malgrado il calo di nuovi casi e decessi aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il 7 gennaio torneranno le fasce nelle regioni ma tecnici e Governo devono decidere il colore tra giallo arancio e rosso Intanto le regioni chiedono all’istituto superiore di sanità di cambiare i parametri per gli indicatori in base ai quali si stabiliscono le zone tra questi anche un diverso metodo di calcolo di lamponi antigenici e molecolari allarme della biontech sui vaccini anti covid Se altri non saranno approvati subito in Europa avverte il capo della Casa americana sahin in un’intervista lo spiega il DasNon riusciremo a coprire il ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della relazione a Gabriella Luigi in studio torna all’indice RTA 093 nella media delle regioni cresce ancora il tasso di positività al 14:01 % rispetto al 12% del precedente rilevamento malgrado il calo di nuovi casi e decessi aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il 7 gennaio torneranno le fasce nelle regioni ma tecnici e Governo devono decidere il colore tra giallo arancio e rosso Intanto le regioni chiedono all’istituto superiore di sanità di cambiare i parametri per gli indicatori in base ai quali si stabiliscono le zone tra questi anche un diverso metodo di calcolo di lamponi antigenici e molecolari allarme della biontech sui vaccini anti covid Se altri non saranno approvati subito in Europa avverte il capo della Casa americana sahin in un’intervista lo spiega il DasNon riusciremo a coprire il ...

Agenzia_Ansa : #Covid: sale ancora il tasso di positività, è al 17,6% Il nuovo bollettino del ministero della Salute, 67.174 i ta… - fanpage : Il professor Galli non è ottimista - fanpage : Covid, i numeri di oggi non sono affatto confortanti. Il tasso di contagio schizza al 17,6% - infoitsalute : Coronavirus ultime notizie, oltre 72mila vaccinati in Italia, Brusaferro: “Fase delicata: ogni violazione si paga a… - Leaderdelsettor : RT @cortomuso: 'Chissá cosa sta facendo al PC alle due di notte' 'Madalina Ghenea Zaniolo Sarascape ultime notizie google' -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Oltre 63mila vaccinati in Italia. Emilia Romagna, Bonaccini: Governo ci ... Il Sole 24 ORE COR. FIO., Ok la Juve ma adesso servono conferme

La vittoria contro la Juventus segna un nuovo inizio per i viola? Se lo chiede il Corriere Fiorentino, a poche ore dalla sfida col Bologna. Gennaio - si legge - sarà un lungo banco di ...

Pro Patria, per lo sprint rientrano gli infortunati

La Pro Patria scenderà in campo per la prima volta nel 2021 il 10 gennaio a Livorno, con il match delle 15 allo stadio Armando Picchi. Poi sabato 16 sarà la volta della partita contro l’Alessandria al ...

La vittoria contro la Juventus segna un nuovo inizio per i viola? Se lo chiede il Corriere Fiorentino, a poche ore dalla sfida col Bologna. Gennaio - si legge - sarà un lungo banco di ...La Pro Patria scenderà in campo per la prima volta nel 2021 il 10 gennaio a Livorno, con il match delle 15 allo stadio Armando Picchi. Poi sabato 16 sarà la volta della partita contro l’Alessandria al ...