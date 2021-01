Traffico Roma del 03-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione continua l’ondata di maltempo con vento forte e pioggia sulla capitale nella giornata di ieri una frana ha provocato la chiusura di via Claudia Braccianese tra Veiano e Querce d’Orlando In entrambe le direzioni sempre da ieri disagi anche su via della Magliana a causa di un allagamento in prossimità delle Grande Raccordo Anulare oltre al senso unico alternato sono possibili chiusure temporanee per interventi di manutenzione attenzione su via Collatina momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni anche in questo caso per un allagamento in prossimità di via capranesi prudenza su via dello Stadio Olimpico per la presenza di un incidente all’altezza della galleria Farnesina per chi è diretto allo stadio in ricordiamo che gli spostamenti sono regolati in base alle limitazioni previste dalla zona rossa Mentre ...