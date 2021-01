Traffico Roma del 03-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021) Luceverdeancora una buona domenica e Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi poche le auto in circolazione su raccordo e consolari soprattutto in virtù dei provvedimenti restrittivi adottati nell’ambito della lotta alla covid-19 anche oggi l’Italia in zona rossa vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro necessità e urgenza una volta giorno resta la possibilità di muoversi in due oltre i figli minori di 14 anni verso una sola a casa di amici o parenti perché all’interno della stessa regione utilizzando l’apposita certificazione come ogni domenica via dei Fori Imperiali resta isola pedonale per l’intera giornata deviazioni quindi per le linee bus che normalmente vi transitano e sulla linea a della metropolitana chiusa per lavori la stazione di Lepanto la riapertura del giorno dell’epifania per tutte le notizie su ...