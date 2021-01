Texas, sparatoria in una chiesa: un morto e almeno un ferito (Di domenica 3 gennaio 2021) Una persona è stata uccisa e almeno un'altra è rimasta ferita in una sparatoria nella chiesa metodista Starrville, vicino a Winona, in Texas. Un sospetto che fuggiva dalla chiesa è stato arrestato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Una persona è stata uccisa eun'altra è rimasta ferita in unanellametodista Starrville, vicino a Winona, in. Un sospetto che fuggiva dallaè stato arrestato ...

Una persona è stata uccisa e almeno un'altra è rimasta ferita in una sparatoria nella chiesa metodista Starrville, vicino a Winona, in Texas. Un sospetto che fuggiva dalla chiesa è stato arrestato dal ...

